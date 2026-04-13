Starfield: Armata Terrana

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È passato più di un anno dall'ultima volta che ho giocato Starfield, e tornare a giocare dopo una pausa così lunga mi ha naturalmente lasciato un po' smarrito, chiedendomi dove fossi, perché il mio equipaggiamento fosse così apparentemente e cercando di scrollarmi di dosso la ruggine e ricordare tutte le sfumature e le caratteristiche. Il motivo del mio ritorno è che Bethesda ha rilasciato non solo l'aggiornamento Free Lanes, ma anche una vera espansione con una nuova campagna.

Questo è pensato per chi ha già completato la maggior parte del gioco e, per avere una ragionevole possibilità, si consiglia di essere almeno al livello 50. Per iniziare, devi viaggiare nei Sistemi Colonizzati, in particolare a Akila City, per ascoltare una trasmissione radiofonica. Si scopre che una nuova fazione sembra rappresentare una minaccia enorme, e sceglierò di essere un po' vago sul contesto, dato che dietro la cosiddetta Terran Armada c'è una storia piuttosto entusiasmante, che ha dato anche il nome all'espansione. Ma per riassumere, si tratta di soldati dispersi dalla Guerra delle Colonie, che apparentemente hanno aspettato il momento giusto e hanno costruito un formidabile esercito di robot, che ora sono pronti a schierare.

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Qualcosa che distingue questa storia da tutte le precedenti in Starfield è che diverse nuove funzionalità aggiunte al gioco tramite aggiornamenti (principalmente Free Lanes) sono ora integrate nella narrazione. L'esempio più ovvio sono le cosiddette incursioni, che essenzialmente significano che un'area è sotto attacco. Non avendo alcun controllo su quando appaiono, sembrano vagamente simili ai classici incontri casuali nei giochi di ruolo giapponesi. Per risolverli, di solito devi attivare la Modalità Crociera (anch'essa una novità), che ti permette di volare liberamente nello spazio, dopo di che puoi accedervi, agganciarti alle missioni, tentare di abbattere e abbordare navi e altro ancora.

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Purtroppo, però, ci sono un po' troppi di questi elementi. Questo significa che quella che inizialmente era una funzione piuttosto piacevole inizia presto a sembrare una fatica più che qualcosa di nuovo e fresco, probabilmente per dare a Terran Armada una durata di gioco più lunga e per dare ai giocatori la possibilità di accumulare la nuova "valuta", la X-Tech. Inoltre, le incursioni sono piuttosto simili e ripetitive, il che significa che corri attraverso aree che impari rapidamente a riconoscere, anche se con layout leggermente diversi.

Un altro elemento che sembra un po' abusato sono i robot che costituiscono i tuoi nemici principali nell'espansione. Il problema dei robot in qualsiasi gioco e contesto è che sono tutti uguali. Certo, ci sono diversi modelli, ma sparare non è mai altrettanto soddisfacente, e diventa automaticamente meno coinvolgente quando lo stesso nemico continua a comparire più e più volte.

È bello avere nuovi nemici, ma purtroppo affrontarli presto diventa un po' ripetitivo.

E parlando di robot, c'è un nuovo compagno in Terran Armada, che è anche un robot. Questa, però, ha lealtà diverse ed è in qualche modo simile a K2SO di Star Wars: Rogue One. Agisce come una sorta di anello mancante tra la tua parte e il nemico e serve anche come strumento per far avanzare la storia mentre io infiltro le basi e partecipo alle battaglie spaziali menzionate.

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Un ultimo punto che vorrei aggiungere ai contro è che Terran Armada non ha davvero nuovi ambienti vasti ed entusiasmanti da visitare sulla stessa scala di Dazra City (della precedente espansione, Shattered Space). Anche se ci sono nuove aree, spesso si tratta di basi, stazioni e zone più piccole tra cui viaggiare, invece di esplorare una nuova area grande che porta davvero una ventata d'aria fresca. È funzionale ma non particolarmente ispirante.

Terran Armada ha una storia interessante, anche se avrebbe dovuto essere raccontata in modo più efficace e a un ritmo più veloce.

Terran Armada non risulta mai male, ma non diventa nemmeno davvero coinvolgente, e forse la stessa Bethesda se ne è accorta, dato che l'espansione costa la metà di Shattered Space. Se hai davvero sognato una nuova arma, qualche nuovo pezzo per costruire astronavi e nuovo equipaggiamento, allora sarai sicuramente più soddisfatto di me, perché è essenzialmente quello che otterrete. Come al solito, le missioni secondarie sono la parte migliore, e vorrei particolarmente fare un ringraziamento a "Cerca Aiuto". Il nome dà un indizio su cosa si tratti, ma la missione apparentemente lineare diventa gradualmente più complicata di quanto si possa pensare. Bethesda ha il talento di essere più sperimentale con queste storie e avrei voluto che avessero avuto più fiducia in questo tipo di narrazione inaspettata.

In totale, puoi avere circa otto ore di gioco per i tuoi soldi, molte delle quali purtroppo sono piuttosto ripetitive, con incursioni simili e troppi robot che fanno parte del problema. Se dovresti comprarlo o meno dipende in ultima analisi dal fatto che ami davvero Starfield e voglia di più, ma se speri che Terran Armada sia ciò che riaccenderà la tua passione per il gioco e ti farà rivedere la tua opinione su Starfield, allora temo di avere brutte notizie.