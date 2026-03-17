Starfield arriverà su PlayStation 5 insieme a un grande aggiornamento e un'espansione

HQ

Supponiamo che pochissimi di voi saranno senza fiato o cadranno dalle sedie, ma ora uno dei segreti peggio custoditi dell'industria del gaming è stato confermato. Come promesso, Bethesda ha avuto novità da condividere questa settimana e Starfield arriverà effettivamente su PlayStation 5, che avverrà già dal 7 aprile (come si vociferava in precedenza).

La versione PlayStation sfrutterà anche le funzionalità della console, tra cui i grilletti adattivi, la barra luminosa e il touchpad. Se giochi su PlayStation 5 Pro, c'è persino una modalità Performance speciale per frame rate più alti e una modalità Visuale focalizzata sulla grafica.

E per fortuna, questa nuova uscita non arriva da sola, dato che anche i giocatori su PC e Xbox hanno cose a cui aspettarsi con piacere. La versione per console Sony verrà lanciata contemporaneamente sia alla nuova espansione della storia, Terran Armada, sia all'aggiornamento gratuito Free Lanes, che è il più grande aggiornamento del gioco fino ad oggi.

La novità più importante in termini di contenuti è l'espansione Terran Armada, che offre una nuova storia in cui dobbiamo reagire a un'invasione robotica. Il DLC include nuovi personaggi, luoghi, missioni e nemici, oltre a bottino.

L'aggiornamento gratuito, Free Lanes, aggiunge diverse nuove funzionalità. Probabilmente la più attesa è la possibilità di viaggiare in tempo reale tra pianeti all'interno dello stesso sistema solare tramite una nuova modalità crociera, dove incontrerai varie attività ed eventi lungo il percorso.

L'aggiornamento offre anche nuove località da esplorare, una nuova risorsa chiamata X-Tech per potenziamenti migliori e più flessibili, più tipi di nemici con modificatori, un nuovo veicolo terrestre chiamato Moon Jumper e miglioramenti agli avamposti. Puoi anche acquisire nuovi membri dell'equipaggio, uno dei quali è un piccolo robot che ricorda un po' R2-D2. Avrai anche l'opportunità di prendere un piccolo animale alieno che potrai addestrare come un cane.

In concomitanza con questo, la versione base di Starfield riceverà un nuovo prezzo più basso di $49,99 (attualmente $69,99), e l'obiettivo di Bethesda è permettere a più giocatori di entrare nel loro Space RPG mentre l'universo continua a crescere.

Armata Terrana

Corsie libere