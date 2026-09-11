Starfield Commenta il designer sulla visione "ambiziosa" e su come "non avremmo dovuto farcela"

HQ

Per molte persone, Starfield è stato un strano passo da parte per Bethesda, poiché mentre molti fan degli sviluppatori americani desideravano di più da The Elder Scrolls e Fallout, invece ci ha portato nel cosmo per un'esperienza incredibilmente ambiziosa che sembra aver spinto Bethesda al limite.

Lo diciamo come lead system designer su Starfield, Kurt Kuhlmann, che ha recentemente parlato con FRVR, dove ha parlato del processo di creazione di Starfield e di come probabilmente Bethesda "non avrebbe dovuto realizzarlo".

Kuhlmann commentò la visione di Todd Howard, spiegando: "Lui [Todd Howard] voleva realizzare un grande gioco open world spaziale che, per lui, non fosse Skyrim nello spazio e si andasse su un pianeta e poi un po' su un altro pianeta. È quello che abbiamo costruito. È una visione ambiziosa da morire, e non credo, soprattutto col senno di poi, che non avremmo dovuto realizzarlo. Non siamo riusciti davvero a farcela. Cioè, ce l'abbiamo fatta in modo piuttosto impressionante, ma sì, non era il nostro forte. Non si basava sui nostri punti di forza. Dovevamo fare un gioco di battaglia spaziale giusto. Non avevamo mai nemmeno fatto veicoli prima."

Oltre a questo, ha anche parlato di quante delle idee in Starfield fossero idee forti, ma che "anche con la dimensione del team che avevamo per Starfield, non era abbastanza grande per creare la quantità di contenuti che la grande idea del gioco richiedeva davvero. Tipo, avevamo bisogno di molto di più."

Sei d'accordo che Starfield fosse troppo grande e ambizioso per il team presente a Bethesda o ti è piaciuto il gioco?