Starfield I giocatori PS5 chiedono rimborsi a causa delle scarse prestazioni

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La scorsa settimana, i giocatori PS5 hanno finalmente potuto esplorare le stelle con i propri occhi nell'ultimo RPG ampio di Bethesda. Tuttavia, sembra che mentre alcuni abbiano apprezzato molto la loro esperienza PS5 con Starfield, altri non sono riusciti a dedicarsi al gioco, con alcuni che hanno persino riferito che il gioco è "ingiocabile" per loro.

Un thread su un subreddit notato da Eurogamer ha visto molti giocatori scontenti lamentarsi delle prestazioni della versione PS5 di Starfield. Sembra che sia quelli sulla PS5 base che su PS5 Pro stiano riscontrando problemi. Crash, blocchi, problemi di salvataggio e altri problemi stanno affliggendo la versione PS5 per alcuni giocatori.

"Non riesco nemmeno ad atterrare su nessun pianeta o provare a fare altro che sedermi la nave o il gioco si schianterà," scrisse un giocatore. "Ho chiamato il loro supporto tecnico, ho lasciato un messaggio e inviato un ticket. Ho fatto ogni singolo passaggio di troubleshooting ed è l'unico gioco che possiedo che si blocca così costantemente. Mi sento davvero truffato. Voglio giocarci perché mi piace quello che ho effettivamente potuto giocare, ma in realtà è una cavolata," ha detto un altro.

Al momento, il trucco principale per far funzionare Starfield su PS5, se incontri questi problemi, sembra essere disattivare i salvataggi automatici. Tuttavia, viene notato che questo non funziona per tutti. Vale anche la pena menzionare che molti giocatori non incontrano ancora questi bug, e il nostro Alberto Garrido ha detto di aver giocato per circa 6 ore senza interruzioni.