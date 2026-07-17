Starfield sarà ampliato con "nuovi contenuti Starborn" nel 2027, con ulteriori storie e miglioramenti in arrivo

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Anche se non si è connesso con i giocatori come tendono a fare i nuovi giochi di Fallout e The Elder Scrolls, Bethesda è stata piuttosto desiderosa di supportare ed espandere Starfield. Anche se il lancio è avvenuto tre anni fa, ci sono ancora piani per migliorare e far crescere il gioco, come confermato in un nuovo e lungo post di aggiornamento di Bethesda.

In una sezione intitolata "Starfield continua", Bethesda spiega che dopo aver raggiunto 17 milioni di giocatori e quasi un miliardo di ore di gioco, ha deciso di continuare a supportare Starfield con miglioramenti, aggiornamenti e persino nuovi contenuti.

Per intero, Bethesda osserva: "Entrando nel terzo anno, continueremo ad espandere i Sistemi Consolidati con nuove storie, miglioramenti mirati al gameplay e ulteriori aggiornamenti, mentre ci prepariamo al lancio di nuovi contenuti Starborn il prossimo anno."

A questo si aggiunge un ulteriore supporto per i contenuti generati dagli utenti di Creations, con piani per "continuare a investire nei creatori e offrire ai giocatori nuovi modi per rendere Starfield propri." Infatti, tra i vari giochi supportati da Bethesda con Creations, lo sviluppatore aggiunge che i creatori hanno guadagnato finora oltre 10 milioni di dollari di royalties dal loro lavoro.

Per quanto riguarda una tempistica precisa per questi nuovi aggiornamenti Starfield e i contenuti aggiuntivi pianificati, non viene fornita alcuna informazione precisa. Ma almeno potrai stuzzicare l'appetito nel futuro immediato leggendo di più su The Elder Scrolls VI come "focus principale sullo sviluppo" di Bethesda o su come Fallout 5 sia la "destinazione a lungo termine".