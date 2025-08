Starfinder: Afterlight ci porterà in un cosmo fantastico nel 2026

Lo sviluppatore Epictellers Entertainment con sede a Barcellona ci ha appena presentato un nuovissimo gioco di ruolo fantascientifico a turni ambientato nell'universo Starfinder. Conosciuto come Starfinder: Afterlight, il gioco è stato appena annunciato e confermato per debuttare come gioco in accesso anticipato nel 2026, con un Kickstarter in arrivo.

Progettato e basato sul franchise di giochi di ruolo fantascientifici da tavolo, Starfinder: Afterlight utilizza le regole della seconda edizione del progetto da tavolo come fondamenti, consentendo ai giocatori di impegnarsi in viaggi intergalattici, incontrare creature insolite, trovarsi faccia a faccia con megacorporazioni satiriche e il tutto mentre intraprendono missioni impegnative e disordinate. Il gioco è descritto per offrire una "nuova interpretazione del combattimento tattico a turni" e, per quanto riguarda ciò che la storia offrirà, ci viene detto quanto segue.

"Starfinder: Afterlight vedrà i giocatori setacciare le stelle, affrontare nemici armati di poteri mistici e tecnologia avanzata e guidare una squadra di compagni affascinanti e discutibili, ognuno con la propria trama, in un'avventura che abbraccia l'universo come nessun'altra.

"I giocatori avevano viaggiato abbastanza lontano da assistere alla distruzione della galassia, e sono riusciti a tornare vivi. Con il capitano disperso in azione e il giorno del giudizio a portata di mano, dovranno assemblare una ciurma di disadattati e salvare i Mondi del Patto da una minaccia a cui nessun altro può nemmeno credere. Un gioco da ragazzi, giusto?"

Non c'è ancora una data precisa su quando il lancio avverrà il prossimo anno, né quando inizierà il Kickstarter. Quello che abbiamo è un trailer di presentazione da guardare e anche alcuni primi screenshot del gioco, che possono essere trovati di seguito.