Starfinder: Afterlight Impressioni beta - Il potenziale di raggiungere le stelle

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Il gioco di ruolo è più vivo e di moda che mai. Sebbene sia sempre stato un hobby di nicchia, è innegabile che il suo impatto culturale abbia permeato costantemente la cultura dell'intrattenimento più ampia da oltre 50 anni. E fin dall'inizio, i videogiochi sono stati un mezzo in cui il concetto non solo è stato sviluppato ed ampliato, ma anche arricchito, diversificato e ampliato, prima di essere riportato sul tavolo con carta e penna. Mi piace anche il fatto che siamo nel mezzo di un enorme boom simultaneo per TTRPG e cRPG, perché questo significa che siamo sul punto di sperimentare titoli come Starfinder: Afterlight.

Negli ultimi giorni ho avuto l'opportunità di provare una versione preliminare di una versione beta del gioco—una 'vertical slice' che offre solo un'ora di gioco, ma con la possibilità di provare tre approcci diversi usando tre personaggi differenti. E la mia prima impressione è che abbia tutti gli ingredienti per essere un'esperienza memorabile all'interno del genere.

Sebbene sia controllato in modo simile ad altri recenti cRPG come Baldur's Gate 3 o Warhammer 40,000: Rogue Trader, Starfinder: Afterlight è più vicino all'esperienza di Pathfinder: Wrath of the Righteous, poiché si basano su un sistema di gioco sostanzialmente simile. Il punto chiave qui è che Starfinder: Afterlight porta il fantasy in un contesto futuristico dove numerose specie umane e aliene coesistono nei Mondi del Patto mentre esplorano una galassia alla ricerca di nuovi mondi, culture sconosciute e ricchezze infinite.

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È in questo contesto di esploratori spaziali, imperi in guerra e pirati che entriamo Starfinder: Afterlight, come uno dei membri dell'equipaggio del Capitano Khali. La demo ti permetteva di scegliere uno dei tre personaggi di quella squadra come protagonista principale: Yunna, una Soldatessa umana dall'aspetto tosto con abilità di combattimento e dialogo equilibrate; Whinnik, un Vesk (una sorta di draconide spaziale) della classe Envoy (una sorta di incrocio tra un Ladro e un Bardo), e infine Ixo'tle, un Operativo Shirren, esperto di tecnologia e combattimento a distanza. Tre modi per interagire con questo universo, ma con lo stesso obiettivo: scoprire perché siamo stati alla deriva in letargo per cinque anni, trovare il nostro capitano e continuare le nostre avventure. Nella Starfinder: Afterlight beta, inizieremo appena usciremo dalla capsula di salvataggio, e dovremo esplorare il Distretto di Intrattenimento Hivemarket sul pianeta Akiton, dove siamo appena precipitati. Lì, dovremo costruire relazioni con alcuni personaggi chiave e formare un gruppo con loro. Infine, un breve scontro per mettere alla prova le abilità di questi personaggi.

Il gioco si basa su un sistema punta e clicca simile a quelli visti negli esempi menzionati prima, con prove di abilità come Tecnologia o Persuasione nei dialoghi basate su un tiro di d20, ma aggiunge alcuni miglioramenti alla qualità della vita che ho davvero apprezzato. Il primo è che ogni volta che un termine rilevante per l'universo di Starfinder appare in dialoghi testuali, appare un commento pop-up per spiegarlo. Il secondo è che, oltre agli oggetti, l'interfaccia mette in evidenza anche NPC con cui puoi interagire tramite dialoghi, anche solo per darti brevi indizi con poca influenza sulla storia. Questi sono due piccoli dettagli che ti aiutano a immergerti nella storia.

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Oltre ai controlli, l'altro obiettivo di questa beta è mostrare l'ambizione del team degli Epictellers di dare sostanza alla loro storia e il loro talento nel portarla alle stelle. E anche se è una costruzione iniziale, il lavoro dei doppiatori del Narratore (Roger Clark), Preach (l'inconfondibile Neil Newbon, che guida anche il team del doppiaggio), il guerriero solariano Sterling (James Alexander) e persino le poche battute pronunciate dal Capitano Khali (Carolina Ravassa) dimostrano il loro affetto per il progetto. Gli ambienti presentano animazioni sia in primo piano che di sfondo, mostrando una vivace 'vita notturna' in una città futuristica e frenetica, e possiamo esplorare vicoli, seminterrati, bar e terrazze, rovistando tra i bidoni, cercando equipaggiamento e oggetti curativi, e preparandoci per il prossimo scontro.

Ci sono ovvie limitazioni in una beta così precoce, in particolare per quanto riguarda l'accesso e l'uso dell'inventario, ma da quello che abbiamo visto, è chiaro che Starfinder: Afterlight inizierà il suo Early Access nel 2026 (in una data ancora da determinare) come un altro titolo promettente nel genere cRPG e uno di quei giochi che, se ti sono piaciuti Baldur's Gate 3, Rogue Trader o Pathfinder, potrebbero darti esattamente ciò che cerchi: un nuovo universo in cui intraprendere avventure, incontrare personaggi memorabili e andare dove nessuno è mai stato prima.