Starfinder: Afterlight si sta avvicinando al lancio in accesso anticipato e introduce un nuovo membro nel gruppo

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Uno dei cRPG più promettenti dell'era post-Baldur's Gate III (sì, possiamo chiaramente parlare di un prima e un dopo nel genere) è Starfinder Afterlight, ispirato proprio a un altro famoso TTRPG, che ci presenta una storia spaziale fantasy ricca di personaggi carismatici, doppiati da doppiatori noti e affermati nel settore, guidati da Neil Newbon.

Anche se abbiamo già avuto l'opportunità di provare una versione molto iniziale del gioco e di condividere le nostre impressioni con voi, il lavoro di Epictellers Entertainment continua, e oggi al Second Wind Showcase hanno svelato un nuovo trailer di Afterlight, incentrato su una nuova compagna reclutabile, Nuara, doppiata da Bill Butts (One Piece, Cyberpunk: Edgerunners, Tekken: Bloodline). È un Lashunta Libero che appare cinico, ma la sua anima è quella di un idealista caduto. Potremo incontrarlo nell'Atto 1 del gioco e, sebbene la sua posizione sembri neutrale a prima vista, nasconde un certo ethos professionale e altruista.

Non abbiamo ancora una data di uscita per l'Early Access, ma sappiamo che sarà nel 2026. Godetevi una nuova occhiata a Starfinder: Afterlight qui sotto.