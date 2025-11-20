Stargate torna con una nuova serie TV 14 anni dopo

Appassionati di fantascienza, rallegratevi! Amazon Prime Video ha dato il via libera al progetto per riportare Stargate in televisione con una nuova serie per il suo servizio di streaming, che vedrà anche Martin Gero, autore delle ultime tre produzioni, come showrunner. Brad Wright, co-creatore e co-showrunner della serie precedente (Stargate SG-1, Atlantis e Universe), si unisce alla produzione della nuova serie. Joseph Mallozzi ha anche confermato di avere un ruolo nella serie, i dettagli del quale non sono ancora stati resi noti. Questo significa che gran parte del nucleo duro di Stargate è direttamente coinvolto in questo ritorno.

Il progetto è in pre-produzione da un po' di tempo e sembra che la sceneggiatura e il pilot siano ora pronti. Al momento non è stata annunciata una finestra di uscita o un casting, ma è entusiasmante che i glifi stiano iniziando a muoversi e che il Gate si riaprirà in futuro.

Non vedi l'ora il ritorno di Stargate?