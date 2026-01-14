Starmer afferma che la X di Musk sta cercando di rispettare la legge britannica sui deepfake AI

HQ

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato mercoledì che la piattaforma social di Elon Musk, X, sta adottando misure per conformarsi pienamente alla legge britannica dopo che i regolatori hanno aperto un'indagine sulle immagini deepfake generate dall'IA.

Parlando in parlamento, Starmer ha detto di essere stato informato che X stava agendo per adempiere ai suoi obblighi legali. Ha aggiunto che il governo è disposto a prendere ulteriori misure se necessario. Qui sotto troverete tutto ciò che ha detto oggi.

L'indagine, avviata questa settimana dall'ente regolatore dei media Ofcom, si concentra sulle preoccupazioni secondo cui il chatbot AI Grok di X abbia prodotto immagini deepfake sessualmente esplicite, potenzialmente violando le regole britanniche pensate per proteggere gli utenti da contenuti illegali.

Musk rispose poco dopo i commenti di Starmer, affermando che Grok avrebbe sempre seguito le leggi dei paesi in cui opera e si sarebbe rifiutata di generare immagini illegali. All'inizio di questo mese, X ha anche dichiarato di aver limitato le richieste di spogliarsi delle persone nelle immagini agli utenti paganti.

La questione arriva mentre il Regno Unito si prepara a introdurre una nuova legge che renda la creazione dei deepfake sessuali un reato penale. La ministra della tecnologia Liz Kendall ha descritto tali immagini come "armi d'abuso" e ha detto che la legislazione entrerà in vigore questa settimana.