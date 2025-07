Starmer annuncia la mossa per riconoscere lo Stato palestinese a meno che Israele non accetti alcune condizioni

HQ

Una settimana dopo che la Francia ha annunciato che avrebbe riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina a settembre, Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito, ha annunciato che avrebbe fatto lo stesso a meno che Israele non promettesse un cessate il fuoco su Gaza entro settembre.

Starmer lo ha annunciato in una conferenza stampa televisiva, dicendo che la situazione a Gaza, con la fame che raggiunge livelli catastrofici, è "intollerabile". "Il popolo palestinese ha sopportato terribili sofferenze. Ora, a Gaza, a causa di un catastrofico fallimento degli aiuti, vediamo neonati affamati, bambini troppo deboli per stare in piedi, immagini che rimarranno con noi per tutta la vita. La sofferenza deve finire" (via BBC).

A differenza dei recenti riconoscimenti da parte di Irlanda, Norvegia, Spagna e presto Francia, la proposta di Starmer per il riconoscimento dello Stato di Palestina è condizionata. Queste condizioni sono che Israele "prenda misure sostanziali per porre fine alla spaventosa situazione a Gaza", raggiungendo un cessate il fuoco e impegnandosi per una pace a lungo termine. Il primo ministro britannico spera con questa mossa di "svolgere un ruolo nel cambiare le condizioni sul terreno", compreso l'invio di aiuti a Gaza, e ha detto che fa parte di un "piano di pace in otto parti" su cui il governo sta lavorando da tempo.

In risposta, Israele ha detto che questo cambiamento nella posizione del governo britannico è "una ricompensa per Hamas e danneggia gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e un quadro per il rilascio degli ostaggi". Parole simili usate da Donald Trump, che ha detto che il riconoscimento di uno Stato palestinese è simile a "riassegnare Hamas".

Come promemoria, Starmer ha detto che le loro richieste ad Hamas rimangono le stesse, tra cui il rilascio di tutti gli ostaggi, il disarmo e l'accettazione che non prenderanno parte al governo di Gaza.

L'annuncio arriva il giorno in cui la Palestina ha annunciato che lo strumento di morte dall'ottobre 2023 sale a 60.000 persone.