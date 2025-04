Starmer e Zelensky spingono per la pace, mentre Putin segnala possibili colloqui diretti

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In una telefonata di lunedì, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno rinnovato la loro richiesta alla Russia di impegnarsi per un cessate il fuoco completo, descrivendo l'assalto in corso come brutale e insostenibile.

La loro conversazione è avvenuta mentre il presidente russo Vladimir Putin è apparso aperto ai colloqui bilaterali, segnando un raro gesto pubblico verso il negoziato dopo la rottura degli sforzi all'inizio del 2022. Per saperne di più sulla volontà di Putin di impegnarsi in colloqui di pace diretti, cliccate qui.

Mentre la retorica di Putin ha accennato alla volontà di esaminare la proposta di cessate il fuoco di 30 giorni di Zelensky, la parte ucraina rimane scettica dopo aver accusato Mosca di aver violato la recente tregua di Pasqua più di 2.000 volte, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.