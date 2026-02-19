Starmer minaccia le piattaforme tecnologiche con il divieto nel Regno Unito per il mancato rimozione della "pornografia di vendetta"

HQ

Le aziende tecnologiche avranno solo 48 ore per rimuovere immagini intime non consensuali (inclusi nudi deepfake) o rischiano di essere multate per milioni di persone e potenzialmente bloccate nel Regno Unito, ha dichiarato il Primo Ministro Keir Starmer.

Descrivendo la misoginia online come un'"emergenza nazionale", Starmer ha annunciato emendamenti al Crime and Policing Bill che costringerebbero le piattaforme ad agire rapidamente una volta che i contenuti abusivi vengono segnalati. Le aziende che non rispettano potrebbero rischiare multe fino al 10% del fatturato globale o vedere i loro servizi limitati in base all'applicazione da parte di Ofcom.

Le misure si applicherebbero anche ai contenuti generati dall'IA, incluse immagini create tramite strumenti come Grok, sviluppato da xAI, che all'inizio di quest'anno ha subito critiche per aver generato immagini sessualizzate di donne. I ministri avevano avvertito che sarebbero potute seguire misure più severe se non fossero state introdotte garanzie.

Keir Starmer // Shutterstock

Le vittime potranno segnalare materiale abusivo direttamente alle piattaforme o a Ofcom, attivando allerte su più siti per prevenire caricamenti ripetuti. Si prevede inoltre che l'ente regolatore esplori sistemi di watermarking digitale e hash-matching per rilevare e bloccare automaticamente i contenuti ripubblicati.

Le modifiche classificherebbero la creazione o la condivisione di immagini intime non consensuali come un "reato prioritario" ai sensi dell'Online Safety Act, collocandola accanto a reati come materiale di abuso sessuale su minori e contenuti legati al terrorismo.

Starmer ha affermato che la responsabilità di affrontare gli abusi deve passare dalle vittime ai responsabili e alle aziende che ospitano materiale dannoso. "Troppo spesso, le vittime sono costrette a inseguire contenuti su più piattaforme mentre continuano a diffondersi," ha scritto. "Questa non è giustizia, è fallimento."