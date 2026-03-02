Starmer permette a Trump di usare le basi britanniche per attacchi difensivi contro missili iraniani

HQ

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha appena annunciato che la Gran Bretagna ha approvato una richiesta statunitense di utilizzare le basi militari britanniche per attacchi difensivi limitati contro missili iraniani immagazzinati nei depositi o pronti al lancio. Ha sottolineato che la decisione mira a prevenire ulteriori attacchi nella regione e a proteggere vite britanniche.

Starmer afferma che il Regno Unito non è stato coinvolto negli attacchi aerei congiunti USA-Israele che hanno ucciso la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, e non ha partecipato a ulteriori ondate di attacchi. Tuttavia, ha aggiunto che l'Iran aveva risposto con un fuoco costante di missili, colpendo aeroporti e hotel dove soggiornavano cittadini britannici.

I caccia britannici stanno già partecipando a operazioni difensive, intercettando missili in arrivo. Starmer ha affermato che permettere agli Stati Uniti di operare dalle basi britanniche è giustificato dall'autodifesa collettiva e dal diritto internazionale, sostenendo che distruggere i missili alla loro origine sia l'unico modo per eliminare la minaccia immediata...

Come afferma lui sui social media:

Gli Stati Uniti hanno richiesto il permesso di utilizzare le basi britanniche per questo specifico e limitato scopo difensivo. Abbiamo preso la decisione di accettare questa richiesta per impedire all'Iran di lanciare missili in tutta la regione. La nostra decisione che il Regno Unito non sarebbe stato coinvolto negli attacchi contro l'Iran è stata deliberata, non ultimo perché crediamo che la via migliore per la regione e per il mondo sia un accordo negoziato, in cui l'Iran accetti di rinunciare a qualsiasi aspirazione di sviluppare un'arma nucleare. Ma l'Iran sta comunque colpendo gli interessi britannici, mettendo il popolo britannico in enormi pericoli.