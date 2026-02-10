Starmer promette di continuare a lottare dopo le dimissioni che scuotono la leadership laburista: "Non sono pronti ad andarsene"

HQ

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di non essere "disposto a lasciare l'incarico" dopo essere sopravvissuto a una giornata di intenso tumulto politico scatenata dalle richieste di dimissioni da parte di figure di spicco del suo stesso partito. Parlando con i deputati laburisti lunedì sera, Starmer ha presentato qualsiasi sfida alla leadership come una minaccia alla stabilità, insistendo che avrebbe difeso il suo mandato nonostante le crescenti critiche per gli errori governativi e il caos interno legato alle conseguenze della controversia su Peter Mandelson.

La minaccia immediata si è attenuata dopo che Starmer ha ottenuto il sostegno pubblico del suo gabinetto, incluso il viceleader Angela Rayner, il cui sostegno ha aiutato a prevenire un potenziale colpo di stato. Tuttavia, l'intervento del leader laburista scozzese Anas Sarwar, che ha apertamente esortato Starmer a dimettersi, ha messo in luce un profondo disagio all'interno del partito, soprattutto mentre il Labour fatica nei sondaggi in vista delle elezioni chiave. La crisi fu aggravata dalle dimissioni del consigliere più vicino di Starmer, Morgan McSweeney, e dalla partenza del suo responsabile della comunicazione dopo soli cinque mesi, contribuendo a creare un senso di instabilità nel cuore di Downing Street.

Mentre i deputati che hanno lasciato la riunione a porte porte porte hanno detto che il discorso di sfida di Starmer ha sollevato il morale nel breve termine, molti avvertono che la sua leadership rimane vulnerabile. Con il Labour in svantaggio rispetto ai rivali nei sondaggi d'opinione e di fronte a prossimi test elettorali, l'unità potrebbe rivelarsi temporanea. Quindi, Starmer è sopravvissuto un altro giorno, ma gli eventi delle ultime 24 ore hanno indebolito la sua autorità e il suo mandato da primo ministro sotto un controllo costante...