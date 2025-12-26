Keir Starmer si impegna a dare priorità al costo della vita nel messaggio natalizio

HQ

Il Primo Ministro britannico Sir Keir Starmer ha usato il suo messaggio natalizio per riconoscere le continue sfide del costo della vita affrontate da molti britannici e ha promesso di fare di affrontare queste questioni una priorità per il governo. Parlando dal numero 10 di Downing Street, Starmer ha esortato i cittadini a "fare ognuno la sua parte" controllando vicini, amici e parenti durante la stagione festiva.

Starmer ha inoltre ringraziato il personale del NHS, i servizi di emergenza, il personale militare e i volontari che lavorano il giorno di Natale, sottolineando i loro contributi fondamentali alla nazione. "Come nazione, dovremmo alzare un bicchiere per voi questo Natale. Ma più di questo, ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte," disse.

Il suo messaggio arriva alla fine di un anno difficile per il suo governo, segnato da una crescita economica lenta e da critiche per i recenti aumenti delle tasse. Il primo ministro ha sottolineato che la stagione festiva è un momento per mostrare cura e solidarietà, anche in medio di difficoltà personali o finanziarie.

Cosa include di solito il messaggio del primo ministro

Il messaggio natalizio del Primo Ministro britannico è una tradizione in cui il leader del paese si rivolge ai cittadini alla fine dell'anno. A differenza del discorso televisivo del monarca, si concentra sulle priorità del governo, sugli eventi attuali e sulle sfide nazionali. Per il messaggio di Natale del re britannico, consulta il seguente link.