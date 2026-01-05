Starmer sostiene Mette Frederiksen dopo che Trump rinnova le minacce sulla Groenlandia: "Sono dalla sua parte"

HQ

Il Regno Unito ha espresso il suo sostegno alla Danimarca dopo che Trump ha nuovamente suggerito che la Groenlandia dovrebbe passare sotto il controllo americano, suscitando una rinnovata preoccupazione tra gli alleati europei.

Parlando lunedì, il Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato che il futuro del ricco territorio artico di minerali dipende esclusivamente dalla Groenlandia e dal Regno di Danimarca. "La Danimarca è un alleato europeo stretto e un alleato vicino alla NATO," ha detto Starmer ai broadcaster. "Il futuro della Groenlandia è per la Groenlandia e per il Regno di Danimarca, e solo a loro decidere."

Starmer ha esplicitamente sostenuto la Primo Ministro danese Mette Frederiksen, che ha avvertito che gli Stati Uniti non hanno il diritto di annettere il territorio autonomo. Alla domanda se fosse d'accordo con la sua posizione, il leader britannico ha risposto: "Sono dalla sua parte, ha ragione sul futuro della Groenlandia," aggiungendo un chiaro "sì" quando la BBC gli ha chiesto se la posizione del Regno Unito fosse "mani lontane dalla Groenlandia."

Trump ha riacceso le tensioni durante il fine settimana, dicendo ai giornalisti a bordo di Air Force One che gli Stati Uniti "hanno bisogno della Groenlandia da una situazione di sicurezza nazionale", rivivendo un'ambizione di lunga data che ha ripetutamente allarmato Copenaghen e Nuuk.

