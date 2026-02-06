Starsand Island parte sia per PC che per Xbox la prossima settimana

HQ

I fan dei cosiddetti life-sim hanno da tempo entusiasmato il prossimo Starsand Island, sviluppato da Seed Lab. Abbiamo avuto diversi anteprime in passato, non ultimo durante la Gamescom, e sembra sicuramente che sarà un'esperienza piacevole e tranquilla in cui potremo decorare e progettare la casa dei nostri sogni in campagna. Ma c'è molto di più da fare nel gioco, non ultimo combattere ed esplorare una fauna affascinante che in seguito potremo domare, il che si spera aggiunga ulteriore profondità al gioco.

Ora gli sviluppatori hanno annunciato che presto potremo provarlo di persona. Starsand Island sarà rilasciato sia su Steam Early Access che su Xbox Game Preview l'11 febbraio, cioè la prossima settimana.

Puoi dare un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto per farti un'idea di come appare il gioco e come funziona, con tanto gameplay. Il gioco finito sarà lanciato anche su PlayStation 5 e Switch 2 entro la fine dell'anno.