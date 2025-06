Starsand Island sta cercando di ridefinire le relazioni con gli NPC

HQ

Il prossimo Starsand Island sarà uno di quelli da tenere d'occhio per i fan dei simulatori di vita. Considerato come "The Sims del genere agricolo", questo gioco pone una grande enfasi sullo sviluppo e la costruzione di relazioni con i vari NPC e personaggi, tanto da voler addirittura "ridefinire" il modo in cui comprendiamo e viviamo le interazioni con gli NPC.

In un nuovo comunicato stampa, ci viene raccontato come lo sviluppatore Seed Lab si è avvicinato a questo sforzo, notando che ruota attorno a due principi fondamentali; interazioni più intricate e intrecciate e rendendo il romanticismo più di un semplice dialogo.

Ciò include anche la fornitura di PNG più vivaci che agiscono in modo più autentico e che offrono interazioni uniche che portano a relazioni di crescita graduali e realistiche. Oltre a questo ci sono eventi QTE, soprannomi personalizzati, un gameplay basato sulle relazioni che ti vede ottenere ricompense migliori a seconda di quanto conosci un NPC, un sistema sociale che si basa sui personaggi per aiutare a costruire l'isola e non sugli strumenti, e anche storie emotive che gli NPC possono condividere.

Oltre a questo, possiamo aspettarci che gli NPC ricordino le tue interazioni, che influenzino ulteriormente la tua vita quotidiana e crescano insieme al giocatore come partner comune.

Per quanto riguarda alcuni dei partner che saranno disponibili per incontrarsi e connettersi, questi includono Zerine, Zephyria, Solara, Serena, Pastelle, Lunelle, Delfin e Aurelis.

Starsand Island dovrebbe essere lanciato alla fine del 2025 su PC e console.