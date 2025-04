Starseeker: Astroneer Expeditions porterà un viaggio di scoperta multiplayer su Nintendo Switch 2

È stato solo breve, ma uno degli annunci nuovi di zecca che sono apparsi ieri al Nintendo Switch 2 Direct è stato un nuovo progetto dello sviluppatore System Era Softworks. Impostato per essere pubblicato da Devolver Digital, questo gioco è uno spin-off noto come Starseeker: Astroneer Expeditions ed è un titolo multiplayer che farà il suo arrivo su Switch 2 (e PC, PlayStation e Xbox) nel 2026.

Per quanto riguarda ciò che questo gioco offrirà ai fan, in un comunicato stampa ci viene detto che si tratta di un "viaggio multiplayer di scoperta, spedizioni cooperative e cameratismo". Chiederà ai giocatori di entrare a far parte dell'equipaggio ESS Starseeker, dove l'obiettivo è accettare una serie di sfide e obiettivi che devono essere completati esplorando una collezione di pianeti in diversi sistemi stellari.

Per completare questi obiettivi, Starseeker servirà una serie di strumenti e vedrà anche un mucchio di flora pericolosa e altre forze da evitare e superare.

Per coloro che si chiedono cosa significhi la rivelazione di Starseeker per il futuro di Astroneer, lo sviluppatore ha dichiarato quanto segue: "I fan di Astoneer possono stare certi che il gioco originale continuerà a vivere insieme al suo nuovo compagno con ulteriori aggiornamenti e contenuti per gli anni a venire".

Mentre puoi vedere il trailer Starseeker e alcune immagini qui sotto, aspettati maggiori informazioni sul gioco entro la fine dell'anno in una trasmissione dedicata.