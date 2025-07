StarSeries 19 di StarLadder non avrà più una fase a gironi LAN

HQ

StarLadder ha annunciato un leggero cambiamento nel suo formato per l'evento StarSeries 19 poiché abbandonerà la fase a gironi LAN. Il motivo è nel tentativo di ridurre i conflitti di programmazione, poichéCounter-Strike 2 il circuito competitivo è più affollato che mai in questo momento.

Invece, qui verrà utilizzata una fase online, in cui le varie squadre si sfideranno online tra il 13 e il 17 agosto per determinare le otto squadre che si recheranno a Budapest per apparire nei playoff principali tra il 18 e il 21 settembre.

StarLadder spiega per intero: "Il formato del torneo StarSeries 19 è stato modificato per ridurre al minimo i conflitti di programmazione con altri tornei CS2, semplificare le operazioni e garantire un alto livello di competizione nella fase dei playoff.

"Le qualificazioni NA, SA e EU precedentemente pianificate, così come la fase a gironi LAN, sono state sostituite con un'unica qualificazione online europea chiusa".

Guarderai StarSeries 19 da questo agosto?