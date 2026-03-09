HQ

Starship Troopers è sempre stato un grande film, anche se è stato creato come una satira su quanto facilmente le persone si lasciano travolgere dall'autoritarismo e disumanizzano i loro nemici. Questo è anche un elemento fondamentale del nuovo gioco Starship Troopers: Ultimate Bug War! Quando mi sono seduto con il titolo, mi sono reso conto che non era affatto quello che mi aspettavo. Pensavo in anticipo che potesse essere un gioco molto mediocre, ma mi sbagliavo completamente, perché quello che ho trovato è un gioco d'azione piuttosto intenso ispirato a Doom che cattura la satira dell'adattamento cinematografico, offre cutscene fantastiche e ci permette persino di giocare nei panni degli insetti.

La star di questo gioco sono probabilmente le cutscene con Rico e Dietz, dove il primo è interpretato dal suo attore originale, Casper Van Dien, che interpreta anche Starship Troopers: Extermination e Starship Troopers: Continuum con i suoi fan, quindi non è estraneo al mezzo. Incontriamo anche una veterana di guerra dal carattere duro di nome Samantha Dietz, interpretata da Charlotta Mohlin. Entrambi compaiono in alcune delle cutscene più satiriche e divertenti che abbia visto da un po' di tempo e ricordano molto le cutscene un po' nerd di Command & Conquer che adoro. In questo titolo, sono creati con umorismo per intrattenere, e questo è chiaro. La storia ruota attorno al ruolo di Samantha Dietz durante il conflitto, ed è anche il personaggio che interpreti, e anche se la narrazione gioca un ruolo importante, raramente mi interessa molto a questi personaggi. Non c'è una vera serietà nella narrazione, ma mi piace che sia un po' frivolo perché si integra perfettamente al gameplay.

Il menu è piuttosto divertente e ricorda i giochi più vecchi. Clicchi su una stanza e ti porta in un'altra stanza per iniziare una missione o qualcos'altro.

Il gioco stesso è suddiviso in livelli che puoi completare. La struttura ricorda i giochi che si giocavano negli anni '90, dove si trovano grandi ambienti pieni di segreti e vi si svolgono missioni. Ci sono molti nemici, e i tuoi strumenti sono armi potenti, attacchi aerei, veicoli e granate, inoltre puoi chiamare rinforzi, che funzionano allo stesso modo delle capsule d'arma che gli umani inviano al Master Chief quando è sul mondo ad anello in Halo 2. È un mix delizioso di meccaniche, azione ed elementi di gameplay, e anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho recensito un "boomer shooter", penso che questo sia valido. Hai i classici kit medici, armature, armi e altri oggetti da raccogliere regolarmente. I nemici non sono molto intelligenti, ma non devono esserlo in questo contesto, perché giochi per schiacciare i nemici con mitragliatrici e far saltare in aria tutto con musica maestosa e doppiaggio iconico.

Un'altra caratteristica divertente non è solo la campagna in singolo come umano, ma anche le missioni in cui puoi controllare gli insetti, che ho trovato più divertenti da giocare. Le missioni non sono il fulcro e sono significativamente meno numerose di quelle per gli umani. Puoi giocare come un Assassin bug, che ha tre forme che può attivare e questo determina cosa può fare e come funziona. Nella sua Forma Guerriero puoi attaccare meglio e recuperare salute regolarmente, nella Forma Hopper puoi volare su lunghe distanze e usarla per vedere edifici, nidi alleati e altre cose, e nella sua forma finale, la Forma Tanker, puoi usare un lanciafiamme e resistere a più danni, tuttavia devi accumulare la barra per questa forma finale. Puoi anche usare abilità per reclutare nemici e dirigere attacchi contro gli umani, creando una modalità secondaria entusiasmante con cui mi sono divertito parecchio.

Personaggi famosi fanno il loro ritorno.

La grafica è un po' strana, dato che tu come giocatore hai un personaggio in 3D completo e tutti i nemici sono in 2D, e questo spicca soprattutto nelle missioni sugli insetti, dove lo vedi in terza persona e poi attacchi i nemici in 2D. È una piccola critica, perché penso che il design distintivo funzioni. Non è un gioco particolarmente bello da vedere, ma funziona. Sono principalmente la musica, il doppiaggio e il branding ad aggiungere valore a questo titolo, ma qui si trova anche il fascino degli sparatutto in prima persona degli anni '90, anche se effetti e immagini sono un po' datati. Tuttavia, la musica è brillante, e Auroch Digital si è ispirata ai film, anche se è stata creata dagli sviluppatori. Anche gli effetti sonori sono decenti, anche se gli sviluppatori l'hanno progettato come uno sparatutto retrò. A parte questo, non è impegnativo e funziona come il burro e ho visto quasi zero bug (tecnici, non nemici, dato che ce ne sono tantissimi di questi ultimi...) e non ho mai avuto crash.

Anche se l'esperienza principale è significativamente migliore di quanto mi aspettassi, ci sono alcune cose da criticare. Uno è che i tuoi alleati spesso si mettono di mezzo, posizionandosi in punti che ti fanno colpire loro invece che il nemico. La varietà di missioni è piuttosto limitata e l'impostazione tende a diventare un po' ripetitiva. Anche il numero di livelli è limitato, quindi potresti non passare un'eternità con questo gioco, ma piuttosto circa 10 ore. Anche se i livelli sono grandi, possono essere completati abbastanza rapidamente, tuttavia penso che il design dei livelli sia piuttosto vario, anche se le missioni sono spesso ripetitive.

Anche se c'è poco da criticare, è piacevole usare fucili a pompa, carabine automatiche, granate, lanciarazzi armati di armi nucleari e tute robotiche. Gli insetti risultano anche davvero opprimenti con i loro attacchi ravvicinati che letteralmente decapitano e macchiano il terreno di sangue, e dove i loro lanciafiamme sono un altro preferito, così come la possibilità di mandare insetti alleati contro le basi nemiche. Probabilmente non ti metterà alla prova come giocatore, ma è piuttosto un po' cliché, all'antica e piuttosto divertente. È chiaro che non si prende troppo sul serio, dato le cutscene e il fatto che ottieni punti e stelle dopo ogni missione.

C'è una buona varietà di ambienti, ed è altrettanto divertente sparare insetti nei paradisi tropicali quanto su pianeti desertici.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! è un buon gioco che ti intratterrà per una dozzina d'ore ed è probabilmente il miglior gioco della saga, insieme a Starship Troopers: Terran Command. Se hai qualche ora da dedicare a un gioco retrò, questo potrebbe fare al caso tuo. Ricorda molto Boltgun, dato che anche Auroch Digital ha creato quel titolo, anche se non cattura del tutto la sensazione di insetti che si arrampicano l'uno sopra l'altro come Starship Troopers: Extermination o Starship Troopers del 2005, è davvero un ottimo gioco d'azione. Se riesci a sopportare la grafica e i modelli 2D, ti verrà regalata una storia ambientata dopo il film del 1997, che offre azione intensa, buona musica, un allestimento divertente e uno stile retrò che funziona. Se ti piacciono Starship Troopers e il classico Doom o Boltgun, dovresti provarlo, perché è semplicemente molto divertente.

L'esperienza è raramente seria.