Starship Troopers: Ultimate Bug War uscirà a marzo

Se vi è divertito a diffondere la democrazia in Helldivers II ma avete desiderato un ritorno più ufficiale alla formula dei Truppe Astronavili, abbiamo delle buone notizie da condividere.

Lo sviluppatore Auroch Digital (noto per Warhammer 40,000: Boltgun) è pronto a mettere il suo titolo d'azione Starship Troopers: Ultimate Bug War nelle mani dei suoi fan. Il gioco FPS ispirato al retro debutterà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 già dal 16 marzo, il che significa che manca poco meno di un mese all'uscita completa.

Per quanto riguarda ciò che questo gioco porterà sul tavolo, ci viene detto che vede i giocatori immergersi nel paradiso balneare un tempo incantevole di Zegema Beach con l'intenzione di sterminare le varie specie di insetti aracnidi che hanno conquistato l'area. Anche se può sembrare un lavoro piuttosto letale, è importante poiché il servizio garantisce la cittadinanza nella Federazione in questo universo pericoloso.

Con il lancio imminente, ci viene anche detto che i preordini per le edizioni PS5 e Switch 2 del gioco sono ora disponibili e che qui sotto puoi vedere un nuovo trailer completo.

Giocherai a Starship Troopers: Ultimate Bug War il mese prossimo?