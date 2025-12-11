Stasera trasmetteremo in diretta insieme ai Game Awards

HQ

Stasera è la notte. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, non abbiamo spesso molto da aspettarci per quanto riguarda le uscite di nuovi giochi, ma riceviamo comunque molti annunci entusiasmanti dai The Game Awards di Geoff Keighley.

Se volete conoscere gli ultimi dettagli su tutto ciò che è stato annunciato stasera, non dovrete andare da nessuna parte, perché trasmetteremo lo show in diretta qui su Gamereactor, ovunque tu abbia il tuo GR. Inizieremo la diretta alle 00:30GMT/01:30 CET per assistere al pre-show e poi vi accompagneremo fino alla fine dello show. Come sempre, potete trovare il nostro streaming tramite la Homepage di GR Live.

Come sempre, anche il nostro team fornirà notizie man mano che arriveranno con dettagli nuovi. Conosciamo già alcuni annunci che ci arriveranno e, se volete una lista completa di tutto ciò che è stato confermato e di ciò che ci aspettiamo, date un'occhiata al nostro articolo qui.