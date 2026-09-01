State of Decay 3 beta prevista per la fine dell'anno

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Uno dei diversi studi colpiti dai massicci licenziamenti di Microsoft quest'estate è stato Undead Labs. Fortunatamente, non verranno chiusi e saranno invece acquisiti da un nuovo proprietario che non è ancora stato rivelato.

Da molti anni lavorano a State of Decay 3, che sarà rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Ora, tramite il loro sito web, hanno condiviso un po' di più sui loro piani per il gioco, che apparentemente dovrebbe uscire nel 2027, ma potrai provarlo già quest'anno:

"Sopravvissuti, iniziate a fare scorta di scorte perché vorrete essere pronti. I playtest della beta chiusa per State of Decay 3 sono in arrivo prima della fine del 2026, offrendo alla community la sua più grande esperienza pratica sul prossimo capitolo della serie State of Decay in vista del lancio del 2027."

Se desideri partecipare al beta test, puoi registrare il tuo interesse su questo link. Anche se Microsoft non possiede più Undead Labs (e quindi nemmeno State of Decay 3 ), dichiara su Xbox Wire che gli abbonati a Game Pass possono stare tranquilli: sarà incluso come promesso in precedenza.