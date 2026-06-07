State of Decay 3 è vivo e vegeto e ora abbiamo uno scorcio del gameplay

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Durante la Xbox Games Showcase di stasera, abbiamo finalmente potuto vedere il primo vero trailer di gameplay per State of Decay 3. Il prossimo gioco di sopravvivenza zombie di Undead Labs ha ora anche una finestra di uscita più chiara, poiché Xbox ha confermato che il gioco uscirà nel 2027.

Il trailer mostrava esplorazione open-world, costruzione di insediamenti, creazione di armi, multiplayer e, naturalmente, molta strage di zombie. Secondo Undead Labs, tutto ciò che viene mostrato nel trailer è preso direttamente dal gioco e non è CGI. State of Decay 3 supporterà anche il gioco in solitaria e cooperativa per un massimo di quattro giocatori in un mondo condiviso, dove i giocatori possono costruire comunità, conquistare più basi e sopravvivere insieme.

Per informazioni più approfondite, dai un'occhiata a Xbox Wire.

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Il gioco arriverà su Xbox Series X/S, Game Pass e Steam. Sarà anche un titolo per Xbox Play Anywhere.