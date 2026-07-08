State of Decay 3 potrebbe non essere incluso con Game Pass nonostante gli annunci precedenti

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Un prossimo gioco di Xbox Game Studios che è stato confermato più volte in arrivo su Game Pass è State of Decay 3 di Undead Labs. Lunedì, tuttavia, è stato confermato che lo studio era stato venduto a un altro editore (ancora non reso noto niente), e apparentemente l'accordo include dettagli riguardanti Game Pass.

Game File ha ora rivelato che l'inclusione di State of Decay 3 in Game Pass non è più certa, poiché l'acquisizione dà al nuovo proprietario la possibilità di non rilasciare direttamente il gioco a tema zombie sul servizio in abbonamento. Questo non significa necessariamente che sia completamente fuori discussione, e il nuovo proprietario potrebbe pensare che sia una buona idea - ma non abbiamo più garanzie.

Quindi, dovremo solo aspettare e vedere. Il gioco è previsto per il lancio l'anno prossimo, quindi non dovremmo aspettare troppo per una risposta.