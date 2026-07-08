Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
State of Decay 3

State of Decay 3 potrebbe non essere incluso con Game Pass nonostante gli annunci precedenti

Undead Labs è stata venduta a un'altra azienda e, con questo, non è più certo che l'inclusione confermata di Game Pass avverrà davvero.

Console Sony Playstation 5 Ps5 Slim 825gb Digital Edition + Fortnite Hdmi Nuovo

Console Sony Playstation 5 Ps5 Slim 825gb Digital Edition + Fortnite Hdmi Nuovo

From 489.99 EUR at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
eBay
489.99 EUR
0.00 EUR
2-3 days
Buy
Comet
499.00 EUR
9.99 EUR
2-3 days
Buy
Darty Pro
499.99 EUR
- days
Buy
GameLife
529.99 EUR
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Un prossimo gioco di Xbox Game Studios che è stato confermato più volte in arrivo su Game Pass è State of Decay 3 di Undead Labs. Lunedì, tuttavia, è stato confermato che lo studio era stato venduto a un altro editore (ancora non reso noto niente), e apparentemente l'accordo include dettagli riguardanti Game Pass.

Game File ha ora rivelato che l'inclusione di State of Decay 3 in Game Pass non è più certa, poiché l'acquisizione dà al nuovo proprietario la possibilità di non rilasciare direttamente il gioco a tema zombie sul servizio in abbonamento. Questo non significa necessariamente che sia completamente fuori discussione, e il nuovo proprietario potrebbe pensare che sia una buona idea - ma non abbiamo più garanzie.

Quindi, dovremo solo aspettare e vedere. Il gioco è previsto per il lancio l'anno prossimo, quindi non dovremmo aspettare troppo per una risposta.

State of Decay 3

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto