Stati Uniti e alleati espandono la produzione di missili e droni in Asia

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Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno procedendo per produrre missili, droni e munizioni più vicino a potenziali zone di conflitto nella regione Asia-Pacifico, ha dichiarato il Pentagono. L'iniziativa fa parte del Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience (PIPIR), istituito nel maggio 2024 per ridurre i rischi nella catena di approvvigionamento e rafforzare le capacità di difesa alleate.

Dopo un incontro virtuale, il gruppo ha accolto Thailandia e Regno Unito come nuovi membri, portando il totale a 16 nazioni che comprendono Asia ed Europa. PIPIR prevede di lanciare un programma di produzione di motori a razzo solido con il Giappone a guidare l'iniziativa, con l'obiettivo di aumentare la produzione di un componente chiave utilizzato nelle armi guidate.

La partnership intende anche standardizzare ed espandere la produzione di piccoli droni militari, concentrandosi su batterie e motori, esplorando al contempo una più ampia produzione collaborativa di droni. Inoltre, il gruppo sta valutando di stabilire una struttura nelle Filippine per assemblare e confezionare proiettili da 30 mm da cannone, ampiamente utilizzati in aerei e veicoli terrestri.