Stati Uniti e Arabia Saudita avrebbero firmato un accordo nucleare "storico"

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Nuovi rapporti affermano che Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un accordo su un accordo nucleare considerato "pietra miliare" per scala. Secondo BBC News, l'accordo permetterà al paese mediorientale di sviluppare un programma nucleare civile, ma in ultima analisi di poter arricchire uranio in futuro nel tentativo di essere utilizzato sia come combustibile nelle centrali elettriche sia nelle bombe nucleari.

È un accordo particolare considerando la posizione ferma del presidente Donald Trump su altri stati mediorientali come l'Iran e le loro ambizioni nucleari, ma i rapporti aggiungono che questo è considerato un "programma di cooperazione nucleare pacifica" che offrirà "un grande accesso alle aziende americane nel programma nucleare saudita".

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti avrebbe anche concordato un "accordo bilaterale di salvaguardia" come parte di questo accordo, tutto questo prima di aggiungere che ciò "getterà le basi legali per una partnership plurimiliardaria di dollari durata decenni che promuove diversi obiettivi economici e strategici prioritari, inclusa la non proliferazione nucleare."

Anche il governo saudita ha parlato dell'accordo, sottolineando che ciò "rappresenta un'estensione della cooperazione esistente tra i due paesi nel settore energetico".

L'accordo dovrà essere inviato al Congresso per la revisione prima di poter andare oltre, ma come si dice, i soldi parlano...