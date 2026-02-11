Stati Uniti e Azerbaigian siglano partnership strategica

HQ

Gli Stati Uniti e l'Azerbaigian hanno firmato martedì un nuovo accordo di partenariato strategico a Baku, ampliando la cooperazione economica e di sicurezza mentre Washington cerca di rafforzare la propria presenza nel Caucaso meridionale. Il presidente azero Ilham Aliyev ha formalizzato l'accordo con il vicepresidente statunitense JD Vance, che ha visitato il paese dopo aver tenuto colloqui nella confinante Armenia.

Aliyev ha affermato che l'accordo segna "una fase completamente nuova" nei legami bilaterali, mettendo in evidenza la cooperazione nelle vendite di difesa, nell'intelligenza artificiale, nella sicurezza energetica e nel contrasto al terrorismo. Vance ha detto che gli Stati Uniti forniranno all'Azerbaigian un numero non specificato di navi per aiutare a proteggere le sue acque territoriali. La partnership si basa sulle discussioni tenutesi a Washington lo scorso anno, quando Azerbaigian e Armenia hanno raggiunto un quadro di pace mediato dagli Stati Uniti volto a porre fine a decenni di conflitti.

Durante il suo tour regionale, Vance ha anche promosso un corridoio di transito proposto di 43 chilometri che colleghi l'Azerbaigian all'exclave di Nakhchivan attraverso territorio armeno, un progetto che Washington sostiene potrebbe stimolare il commercio tra Asia ed Europa riducendo al contempo la dipendenza dalle rotte russe. Sebbene Armenia e Azerbaigian abbiano compiuto passi verso la normalizzazione delle relazioni, un trattato di pace globale deve ancora essere firmato, lasciando la disputa di lunga data non completamente risolta...