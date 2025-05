Stati Uniti e Cina apriranno i negoziati commerciali a Ginevra tra le pressioni tariffarie

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Ora sappiamo che gli Stati Uniti e la Cina terranno discussioni commerciali di alto livello a Ginevra sabato, segnando il primo impegno formale tra le due parti da mesi.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent e il capo negoziatore Jamieson Greer incontreranno il presidente cinese He Lifeng per esplorare modi per ridurre le tariffe che hanno sconvolto i mercati globali e messo a dura prova le catene di approvvigionamento, poiché entrambi i paesi hanno aumentato i dazi ben oltre il 100%.

Questi dazi hanno suscitato preoccupazioni per la crescita e la perdita di posti di lavoro, in particolare nel settore manifatturiero cinese. I colloqui arrivano mentre Pechino inietta nuovi stimoli monetari per attutire la sua economia, mentre Washington mantiene negoziati attivi con diversi partner.