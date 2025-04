Stati Uniti e Cina: i dazi costringono Boeing a tornare a casa

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Ora sappiamo che uno dei jet 737 MAX di Boeing ha fatto un ritorno inaspettato nella sua città natale a Seattle dopo che le tensioni geopolitiche hanno reso la sua consegna alla Cina economicamente non redditizia.

L'aereo, che porta ancora il marchio Xiamen Airlines, ha ripercorso un percorso di 5.000 miglia da Zhoushan via Guam e Hawaii, solo per ricongiungersi ai ranghi del Boeing Field, con il costo del jet impostato per pallare in mongolfiera del 125% a causa delle tariffe di ritorsione della Cina.

Si dice che Pechino stia esplorando misure di sostegno per i vettori che noleggiano aeromobili costruiti negli Stati Uniti, poiché le più ampie ricadute commerciali pongono circa 130 ordini di Boeing da parte di aziende cinesi sotto una nuvola di incertezza. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.