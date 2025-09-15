Stati Uniti e Cina siglano un accordo sulla proprietà di TikTok

HQ

È stato appena annunciato che gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo preliminare per trasferire TikTok nella proprietà controllata dagli Stati Uniti, segnando il passo più significativo nella risoluzione della lunga disputa sui legami dell'app con la Cina. L'accordo, confermato da alti funzionari commerciali statunitensi dopo colloqui ad alto livello a Madrid, stabilisce un quadro che richiede ancora l'approvazione formale di entrambi i governi. I negoziatori lo hanno descritto come una svolta dopo ripetuti ritardi, con i dettagli finali che dovrebbero essere risolti in una prossima telefonata tra il presidente Trump e il presidente Xi.