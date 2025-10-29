Stati Uniti e Corea del Sud raggiungono un accordo commerciale e Trump vede un possibile riavvicinamento con la Cina

HQ

Il tour asiatico di Donald Trump, proprio nel momento in cui si sta svolgendo un vertice Asia-Pacifico tra i leader dei paesi della regione, sta dando i suoi primi frutti. Dopo negoziati tesi, il presidente americano è riuscito a ottenere la firma di un vantaggioso accordo commerciale con la Corea del Sud, con la quale spera di ottenere un investimento di capitale fino a 350 miliardi di dollari da Seoul. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, nel frattempo, ha ottenuto un accordo sulle soffocanti tariffe di importazione ed esportazione degli Stati Uniti con il suo paese, uno dei principali produttori di tecnologia al mondo.

I negoziati commerciali tra i due paesi erano in stallo dall'estate, quando i colloqui erano stati congelati, e non sembravano buoni in vista dell'incontro di oggi. In effetti, i due paesi sembrano aver raggiunto un accordo con una certa sorpresa. "Le prospettive non erano incoraggianti nemmeno ieri sera, e oggi ci sono stati progressi drammatici", ha detto a Reuters Kim Yong-beom, capo della politica presidenziale della Corea del Sud, senza approfondire le disposizioni finali dell'accordo.

L'accordo arriva poche ore dopo che la Corea del Nord ha testato con successo un missile balistico con capacità nucleare sull'Oceano Pacifico, uno sviluppo che aumenta le tensioni nella regione. Trump non ha dato troppa importanza a questo gesto minaccioso di Pyongyang e ora prepara, forte dell'accordo con la Corea del Sud, il suo imminente incontro con il presidente cinese Xi Jinping, un incontro tra le due potenze economiche più importanti del mondo e che potrebbe influenzare tutte le economie del mondo, in buoni rapporti o meno.