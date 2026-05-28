Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni, in attesa dell'approvazione di Trump

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Nonostante i bombardamenti aerei continuino da entrambe le parti, Iran e negoziatori statunitensi hanno raggiunto una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, in attesa dell'approvazione del presidente Donald Trump.

Questo piano per una tregua di 60 giorni è stato riportato inizialmente da Axios e successivamente confermato da fonti a Reuters o Al-Jazeera. In questo cessate il fuoco lo Stretto di Hormuz si sarebbe riaperto e l'Iran avrebbe ripulito tutte le mine nella via d'acqua, consentendo il traffico non militare nello Stretto. La principale fonte di attrito è se Trump accetterebbe di revocare le sanzioni all'Iran per il blocco dello Stretto, e se accetterà le richieste dell'Iran di ritirare le forze statunitensi dalle zone circostanti del paese.

Durante questi 60 giorni, i colloqui sul programma nucleare iraniano sarebbero continuati. La tregua è in sospeso, in attesa dell'approvazione di Trump, ma i rapporti tra i due paesi restano tesi poiché entrambi si accusano reciprocamente di aver violato ripetutamente il cessate il fuoco, con l'Iran che prende di mira le basi aeree americane in Kuwait in risposta agli attacchi statunitensi nel sud dell'Iran.