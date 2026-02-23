Stati Uniti e Iran si preparano a nuovi colloqui nucleari a Ginevra giovedì

HQ

Iran e Stati Uniti terranno giovedì a Ginevra un terzo round di colloqui nucleari, come confermato dal ministro degli esteri dell'Oman, con tensioni ancora alte tra i storici avversari. Le trattative avvengono sullo sfondo di una maggiore presenza militare statunitense in Medio Oriente e degli avvertimenti del presidente Donald Trump che il mancato raggiungimento di un accordo potrebbe avere conseguenze gravi.

Il ministro degli Esteri dell'Oman Badr Albusaidi, che ha mediato discussioni indirette tra Washington e Teheran, ha dichiarato che le due parti stanno facendo una nuova spinta per finalizzare un accordo. L'Iran avrebbe proposto nuove concessioni, tra cui l'invio di parte del suo uranio altamente arricchito all'estero e la diluzione del resto, in cambio di alleggerimento delle sanzioni e del riconoscimento del suo diritto all'arricchimento nucleare pacifico.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito incoraggianti i recenti colloqui, mentre il ministro degli Esteri Abbas Araqchi ha insistito che Teheran non "capitolerebbe" sotto pressione. L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha chiesto perché l'Iran non avesse ancora accettato di limitare il suo programma, suggerendo che Washington abbia un potere di forza significativo.

La disputa si è concentrata sull'arricchimento dell'uranio, che gli Stati Uniti considerano una via verso le armi nucleari. L'Iran nega di aver cercato una bomba. I colloqui hanno anche affrontato l'allentamento delle sanzioni, lo sviluppo dei missili e l'influenza regionale di Teheran. Nonostante profonde divergenze, entrambe le parti hanno segnalato che la diplomazia resta possibile in vista dell'incontro di giovedì...