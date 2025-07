Statistiche incredibili tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo la finale di Wimbledon

HQ

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon su Carlos Alcaraz ha messo fine a una striscia di 24 vittorie consecutive per lo spagnolo, la più lunga della sua carriera. Riduce anche il divario negli scontri diretti tra i due giocatori, a 8-5 (Alcaraz ha vinto otto volte, di cui cinque di fila, un'altra striscia vincente interrotta domenica).

Permetterà a Sinner di allungare la sua distanza nella classifica ATP, che dopo l'aggiornamento di lunedì, vede Sinner in testa con 12.030 punti, con Alcaraz secondo con 8.600 punti. Anche se Alcaraz avesse vinto, Sinner manterrà il suo posto nella top 1 del ranking ATP ancora per qualche settimana: l'italiano è stato numero 1 del mondo per 58 settimane consecutive, dal 10 giugno 2024. Nel frattempo, Carlos Alcaraz è stato "solo" il numero 1 del mondo per 36 settimane in quattro diversi stint, scendendo dalla prima posizione il 10 settembre 2023.

Alcaraz, che ha quasi due anni meno di Sinner (nato nel maggio 2003, Sinner è nato nell'agosto 2001) è ancora in testa ai titoli: 21 titoli in carriera, di cui 5 Grandi Slam, con una sola finale persa (Wimbledon 2025). Nel frattempo, Sinner ha 20 titoli ATP, tra cui 4 Grandi Slam, perdendo solo una finale (Roland Garros 2025).

Tra i due, hanno dominato tutti gli ultimi sette campioni del Grande Slam: Sinner ha vinto gli Australian Open 2024, Alcaraz ha vinto Roland Garros e Wimbledon nel 2024, poi Sinner ha vinto gli US Open 2024 e gli Australian Open 2025. Alcaraz ha vinto il Roland Garros 2025 il mese scorso, nella prima occasione entrambi si sono incontrati in una finale del Grande Slam, e ora Sinner si aggiudica Wimbledon 2025.

Nel 2023, Djokovic ha vinto tutti i Grandi Slam ad eccezione del Roland Garros. Le ultime volte che un giocatore diverso da Alcaraz, Sinner, Djokovic oro Nadal ha vinto un major negli ultimi cinque anni sono stati US Open 2020 (Dominic Thiem) e Daniil Medvédev (US Open 2021).

Negli ultimi due anni, Sinner ha vinto 99 delle sue 110 partite e Alcaraz ha vinto 102 partite su 121. Con statistiche molto simili, ora la domanda è se saranno in grado di mantenere il livello per gli anni a venire... e se qualcuno sarà in grado di opporsi a loro. Ci sarà "un nuovo Djokovic" per creare una nuova era dei "Big Three"?