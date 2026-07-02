Stato di emergenza in Perù mentre si avvicinano le piogge di El Niño

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El Niño continua a colpire duramente diverse coste del Pacifico. Il Perù ha ora dichiarato lo stato di emergenza che colpisce quasi il 40% del paese sudamericano. È una misura che durerà due mesi (luglio e agosto) e che copre 796 distretti che si estendono su diverse regioni, tra cui Lima, Cusco e Arequipa. La ragione, il rischio imminente di forti piogge, era legato al fenomeno meteorologico El Niño nell'oceano Pacifico.

Come accade in altri paesi, lo stato d'emergenza permette alle autorità di agire prima che cadano le piogge. Di conseguenza, i governi regionali e locali stanno già coordinandosi con le autorità nazionali per attuare misure straordinarie di prevenzione e riduzione del rischio.

Un paio di settimane fa El Niño è stato considerato il fenomeno meteorologico più forte degli ultimi 70 anni. Il suo passaggio ha suscitato timori di gravi disordini meteorologici, poiché avverte le acque superficiali del Pacifico e altera i modelli meteorologici globali. Spesso, questo si traduce in piogge più intense in alcune regioni e siccità in altre, come abbiamo riportato negli ultimi giorni. Nel caso del Perù, la principale preoccupazione rimane la prima possibili alluvioni.

Una strada allagata in Perù tre anni fa. // Shutterstock

Fonte: Reuters.