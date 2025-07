Statua di Pikachu salvata dalla spazzatura - Si scopre che proveniva dal primo film Pokémon

HQ

Alcune persone sono seriamente senza cuore, o semplicemente dolorosamente disinformate. Perché se non fosse stato per un individuo con gli occhi d'aquila, un manufatto Pokémon storico sarebbe finito in discarica.

La persona in questione si è imbattuta nientemeno che in una statua di Pikachu utilizzata durante la premiere del primissimo film Pokémon, Mewtwo colpisce ancora, del 1998. È una scoperta profondamente nostalgica, che ha un grande significato per i fan di lunga data del franchise.

L'utente di Reddit ElbowDeepInElmo ha condiviso le foto della statua e, non sorprende che abbia attirato molta attenzione. Le persone sembrano sinceramente scioccate dal fatto che un oggetto da collezione così evidente possa essere finito in una stanza della spazzatura. È un esempio da manuale di come gli oggetti da collezione di valore a volte vengano gettati via, accidentalmente o per pura ignoranza.

Per coloro che erano presenti fin dall'inizio della serie di film Pokémon, è come dissotterrare una capsula del tempo, una reliquia tangibile dall'apice della prima mania dei Pokémon.