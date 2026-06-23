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Stazioni di servizio accusate di aver usato l'IA per gonfiare i prezzi
I querelanti sostengono che il software abbia aiutato a coordinare i prezzi tra i rivenditori concorrenti, portando a prezzi significativamente più alti per i consumatori.
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Diversi conducenti in California hanno intentato una causa contro diverse grandi stazioni di servizio, tra cui P, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart, Circle K e Albertsons, tutte accusate di utilizzare strumenti di IA per mantenere artificialmente alti i prezzi della benzina.
La denuncia sostiene che tutte queste aziende abbiano utilizzato un sistema fornito da Kalibrate per coordinare i prezzi, invece di incoraggiare una concorrenza sana. Si afferma che i prezzi del gas in alcune aree siano aumentati fino al 30 percento per litro rispetto alle aree in cui il sistema non veniva utilizzato.
Gli automobilisti colpiti ora stanno chiedendo un risarcimento. Nessuna delle aziende menzionate nel reclamo ha ancora commentato le accuse.