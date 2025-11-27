Steam aggiunge il supporto ufficiale per i controller Switch 2 Pro
E perché fermarsi qui? Il client Steam ora supporta anche gli adattatori Gamecube in modalità Wii U.
Molte persone sono rimaste scioccate quando Nintendo ha annunciato il prezzo del suo nuovo Pro Controller per Switch 2, che si è rivelato il controller standard più costoso di sempre. Per fortuna era buono e gli abbiamo dato una valutazione alta nella nostra recensione.
E se ti piace molto questo controller, ora possiamo annunciare che è appena migliorato. Nella lista delle patch per l'ultimo aggiornamento del client Steam, possiamo leggere che Valve ha "aggiunto il supporto per i controller Nintendo Switch 2 collegati via USB su Windows." E la buona notizia per i giocatori Nintendo amanti del PC non finisce qui, perché hanno anche "aggiunto il supporto per gli adattatori GameCube in modalità Wii U con vibrazione su Windows."
Questo significa che, se vuoi, ora puoi giocare ai tuoi giochi Steam con il nuovo Pro Controller di Nintendo senza alcun problema - o anche con un controller Gamecube.
Qual è il tuo controller preferito per Steam?