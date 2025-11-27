Steam aggiunge il supporto ufficiale per i controller Switch 2 Pro

HQ

Molte persone sono rimaste scioccate quando Nintendo ha annunciato il prezzo del suo nuovo Pro Controller per Switch 2, che si è rivelato il controller standard più costoso di sempre. Per fortuna era buono e gli abbiamo dato una valutazione alta nella nostra recensione.

E se ti piace molto questo controller, ora possiamo annunciare che è appena migliorato. Nella lista delle patch per l'ultimo aggiornamento del client Steam, possiamo leggere che Valve ha "aggiunto il supporto per i controller Nintendo Switch 2 collegati via USB su Windows." E la buona notizia per i giocatori Nintendo amanti del PC non finisce qui, perché hanno anche "aggiunto il supporto per gli adattatori GameCube in modalità Wii U con vibrazione su Windows."

Questo significa che, se vuoi, ora puoi giocare ai tuoi giochi Steam con il nuovo Pro Controller di Nintendo senza alcun problema - o anche con un controller Gamecube.

Qual è il tuo controller preferito per Steam?