Steam apporta grandi miglioramenti alle wishlist e ai regali negli ultimi aggiornamenti

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Gli ultimi aggiornamenti di Steam portano grandi miglioramenti alla lista dei desideri e ai sistemi di regali attraverso il suo negozio. Le tue liste dei desideri ora possono essere organizzate molto più facilmente, e i regali sono diventati molto più accessibili, il che significa che puoi chiedere alla nonna di comprarti più di una semplice carta regalo, purché sia disposta a sfidare internet per trovarti un gioco.

Passando ai miglioramenti ai regali, come illustrato in un nuovo post di Steam, il checkout degli ospiti è diventato più accessibile. Quando è stato introdotto nel 2024, permetteva alle persone di acquistare articoli su Steam senza avere un account. Ma permetteva loro solo di comprare gift card e hardware. Ora puoi acquistare qualsiasi gioco su Steam con il checkout degli ospiti.

Inoltre, ora puoi evitare di chiedere i nomi degli account Steam e i regali direttamente via email. Le restrizioni sul fatto che su Steam sia necessario essere amici per inviare regali sono state rimosse, e ora puoi comprare un regalo direttamente dalla sua wishlist, cosa utile grazie alle nuove modifiche ai link delle wishlist.

Le wishlist ora ti permettono anche di creare le tue categorie, suddividendo la tua wishlist se hai centinaia di giochi disponibili. Riceverai anche notifiche di demo disponibili per giochi nella wishlist, e avrai un nuovo pulsante elegante per installarli e giocarli subito.