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Pochi giorni prima che Valve mettesse in vendita il nuovo controller tramite Steam, i rappresentanti hanno dichiarato in un'intervista con IGN di ritenere che le loro scorte e la loro capacità produttiva fossero sufficienti a soddisfare la domanda, ma che ovviamente è difficile prevedere esattamente quante persone sarebbero interessate a un prodotto. E va detto che la loro previsione era completamente fuori strada. Se eri pronto esattamente al momento del lancio, forse saresti stato abbastanza fortunato da completare un ordine, ma per molti è stata una battaglia inutile con il pulsante di aggiornamento. Il tempo di consegna è passato da 4-5 giorni a 14-16 giorni, per poi mostrare un messaggio che indicava che era esaurito. A quanto pare, tutto il titolo è andato esaurito in meno di mezz'ora. Se sei uno di quelli che sono usciti a mani vuote, non disperare: altri sono in arrivo e puoi iscriverti tramite Steam per ricevere un'email quando una sarà pronta per te. A differenza di altri tipi di hardware da gaming, un controller non è influenzato allo stesso modo dalla carenza di componenti, ma la domanda è: ne vale davvero la pena per tutto questo clamore? Dovresti davvero aspettarti con ansia di poterne ordinare uno? Siamo stati abbastanza fortunati da ottenere un'unità per la revisione e l'abbiamo messa alla prova.

Il Steam Controller è già esistito in passato. Il primo esperimento di Valve, anch'esso soprannominato 'Steam Controller ', era un dispositivo piuttosto strano che, nonostante avesse le ventole, non ebbe un grande successo. Aveva due trackpad e una sola levetta analogica. In questa nuova versione, ci sono ancora due trackpad, ma sotto molti altri aspetti è un controller molto più tradizionale; tuttavia, finisce per essere significativamente diverso da tutti gli altri modelli che si trovano sul mercato per un motivo molto grande e importante: Steam Input, su cui torneremo a parlare.

Il Steam Controller viene fornito in una scatola marrone con grafica nera, e all'interno della scatola ci sono tre elementi: il controller, un cavo da USB-C a USB-A e un cosiddetto 'puck'. Oltre ai soliti volantini legali, c'è solo un piccolo diagramma che spiega brevemente come collegarlo al computer e un codice QR per un manuale più dettagliato. Il puck è collegato a un computer e fornisce una connessione a 2,4 GHz, e dopo un rapido aggiornamento firmware può essere collegato tramite il puck, Bluetooth o cavo. Il dongle stesso può avere fino a quattro Steam Controller collegati, e se tieni premuto R1 e B quando accendi il controller, passa al Bluetooth e si collega al dispositivo con cui l'hai abbinato l'ultima volta. Quindi, ad esempio, puoi avere l'hub collegato al computer, il Bluetooth collegato allo Steam Deck (e si spera presto alla Steam Machine), e passare facilmente da uno all'altro. Questa è principalmente la configurazione che ho usato per testarla. Il mio Steam Deck si è collegato alla TV e il mio portatile sulla scrivania, e ha funzionato senza problemi. Nel giro di 3 secondi, si è collegato a uno o all'altro a seconda di come l'ho acceso (la connessione 2.4 si attiva tenendo premuto R1 e A quando lo accendo).

Fondamentalmente ci sono due domande chiave quando si acquista un nuovo controller: funziona bene e si fa piacere da usare? Se preniamo prima quest'ultima domanda, la risposta è sì, il Steam Controller si adatta bene alle mani, ma è una valutazione molto soggettiva con cui non tutti potrebbero essere d'accordo. Chiunque può trovare un paio di stivali di pelle o un paio di scarpe da ginnastica che calzano, ma quale di questi preferisci o trovi più comodo varia da persona a persona. Quindi quando dico che il controller è piacevole in mano, non significa molto, è una questione di preferenze. Un confronto aiuta a chiarire le cose, e il migliore che posso offrire è che assomiglia di più a un controller Xbox standard, ma con levette simmetriche come su un DualSense. Tuttavia, le levette sono posizionate leggermente più in alto e più vicino agli altri pulsanti, quindi non risulterà troppo estraneo a chi preferisce la disposizione asimmetrica.

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I due trackpad sono posizionati comodamente in modo che tu possa raggiungerli facilmente con i pollici. Anche se danno al controller un aspetto leggermente scomodo, non sono scomodi da usare e, cosa più importante, non intralciano. Sul retro ci sono quattro pulsanti aggiuntivi facilmente accessibili - forse un po' troppo facilmente. Come per molti altri controller con pulsanti sul retro, potresti finire per premerli per errore. In linea di principio, questo non è un problema dato che non sono programmati con alcuna funzione di default, ma vale la pena esserne consapevoli.

Sul retro ci sono anche due sensori invisibili che rilevano se le tue dita sono su di essi. Allo stesso modo, entrambe le levette analogiche possono rilevare se le tocchi. Proprio come i pulsanti posteriori, non hanno alcuna funzione programmata di default, ma questo aggiunge un ulteriore livello di funzionalità che puoi usare su Steam, inclusa la funzionalità giroscopica che puoi impostare per essere attiva solo quando i sensori rilevano il tocco. Le levette analogiche sono magnetiche. Questo significa che non c'è attrito fisico quando li muovi, il che si dice li renda meno soggetti a drift stick stick. Solo il tempo dirà se questo è corretto, ma sembra essere il consenso generale riguardo ai bastoncini magnetici.

Se conosci la disposizione e la funzionalità dello Steam Deck, lo riconoscerai subito nel Steam Controller. È più o meno un porting diretto, e l'obiettivo di Valve è stato offrire al giocatore le stesse capacità di tenere lo Steam Deck in mano, anche quando è collegato alla TV. Tuttavia, non serve uno Steam Deck per beneficiare della sua funzionalità; ti basta un computer con Steam, ed è proprio qui che emerge il genio del Steam Controller. In generale, si potrebbe dire che sia un controller relativamente standard; anzi, sembra un po' economico. È molto leggero e realizzato in plastica semplice - senza dubbio una scelta che Valve ha fatto per mantenere bassi i costi - ma quando lo colleghi a Steam, passa dall'essere un controller decente, forse mediocre, ad aprire un mondo di possibilità che credo nessun altro modello sul mercato offra.

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In combinazione con Steam Input, puoi riprogrammare la funzionalità di tutti i pulsanti come preferisci. Puoi creare menu virtuali usando i trackpad, oppure semplicemente usarli come mouse o per duplicare gli altri pulsanti. Il vero genio entra in gioco quando ti immergi nei giochi per PC che normalmente non supportano un controller. Insieme a Steam Input, puoi simulare qualsiasi funzionalità. È persino possibile giocare a giochi di strategia o simulazione, che spesso hanno numerosi sottomenu e scorciatoie da tastiera. Forse non è quello che la maggior parte delle persone preferisce, ma da qualcuno che gioca a ogni tipo di gioco sul Steam Deck da un paio d'anni, posso dire che funziona. Ad esempio, posso citare Alien vs. Predator del 2010, un FPS che non supporta controller su PC, ma un utente gentile di Steam aveva creato un layout per Steam Deck che ho scaricato con un solo clic e che posso trasferire direttamente sul Steam Controller. Questo è un bonus leggermente strano per il Steam Controller, dato che non è una funzione del controller stesso, ma di Steam. Quello che Valve ha fatto è sbloccare la profondità infinita di funzionalità offerte da Steam Input, rendendolo accessibile se vuoi collegare il computer alla TV e rilassarti sul divano. Puoi creare strati su livelli di comandi e layout contestuali, così tanti che potrebbe quasi diventare un gioco a sé stante.

Questo grande vantaggio del controller può quindi essere visto anche come uno svantaggio, poiché richiede Steam per accedere a questa funzionalità aggiuntiva. Se non hai intenzione di usarlo per Steam, tanto vale cercare altrove, dato che quasi certamente ci sono controller standard migliori a prezzi più bassi. Fortunatamente, puoi facilmente aggiungere giochi, app e programmi esterni tramite una scorciatoia su Steam, aprendo così le possibilità. Probabilmente non ci sono molte persone interessate a un Steam Controller che non usano Steam, ma è importante menzionarlo. Se Steam non è in esecuzione sul tuo computer, il controller ha una disposizione standard simile a quella del mouse, così puoi navigare sul desktop; ma se Steam è in esecuzione in background, è completamente attivato e puoi, ad esempio, aprire facilmente una tastiera virtuale in un browser web.

Per quanto riguarda gli altri svantaggi, vale la pena notare che la vibrazione è discreta, ma lontana dall'equipaggiamento, per esempio, del DualSense della PS5. I trackpad hanno però un ottimo feedback aptico, proprio come sul Steam Deck. Non c'è nemmeno un ingresso mini-jack, quindi non è possibile collegare un microfono o un auricolare, ad esempio. Sospetto che questo serva a ridurre i costi, e forse c'è una sfida nel far funzionare questa funzionalità con Steam, soprattutto se usi Bluetooth, ma sarebbe stato bello avere questa opzione.

Per molti versi, il Steam Controller è davvero abbastanza buono. La funzionalità standard è simile ad altri controller standard, ma niente di straordinario. Le bastoncini magnetiche sono teoricamente una bella caratteristica grazie alla loro durabilità, ma la loro funzionalità è la stessa. Se cerchi un controller senza funzionalità aggiuntive, ci sono molte alternative più economiche che sono più facili da trovare e che funzionano altrettanto bene. Tuttavia, se lo abbinate a Steam Input, vi ritroverete probabilmente con il miglior controller per PC, poiché apre una gamma quasi infinita di possibilità, permettendovi di giocare anche ai giochi più dipendenti da mouse e tastiera mentre siete appoggiati allo schienale del divano. È molto diverso dagli esperimenti di Valve con il primo Steam Controller, ma si basa su tutta l'esperienza acquisita da allora e, di conseguenza, quasi tutto sembra ben progettato e pensato.