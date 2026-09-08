Steam ha generato finora 15 miliardi di dollari nel 2026

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A quanto pare, il 2026 è stato un anno piuttosto buono per il gaming su Steam. Chi ha bisogno di Grand Theft Auto VI, quando prima ancora che siamo pienamente in autunno il mercato digitale di Valve ha generato 15 miliardi di dollari di ricavi lordi. Ovviamente, questo non equivale a denaro diretto nelle tasche di Gabe, ma è comunque una cifra impressionante, che dimostra come il re delle piattaforme PC rimanga un performer incredibile.

Secondo i dati raccolti da Rhys Elliott di Alinea Analytics, sei nuovi giochi arrivati su Steam nel 2026 hanno rappresentato poco meno di 1 miliardo di dollari, rappresentando il 6,6% di quella cifra impressionante di 15 miliardi. Sono: Forza Horizon 6 (210,5 milioni di dollari), Crimson Desert (203,3 milioni di dollari), Resident Evil Requiem (200,9 milioni di dollari), Slay the Spire II (148,4 milioni di dollari), Subnautica 2 (139,2 milioni di dollari) e Meccha Chameleon (89,8 milioni di dollari). Vale la pena menzionare che due di questi giochi sono nuove proprietà intellettriche, che in realtà hanno rappresentato il 63% di tutti i ricavi generati dalla top 100 dei nuovi giochi su Steam. Tuttavia, togliere i mostruosi ricavi di Crimson Desert da quella cifra fa diminuire la percentuale di un certo margine.

I vecchi giochi e le IP consolidate stanno ancora facendo la maggior parte del lavoro per generare ricavi su Steam. I primi 100 nuovi giochi hanno dato a Steam solo circa il 15,9% dei ricavi lordi generati finora nel 2026. Tuttavia, quando vedi apparire giochi come Crimson Desert che dimostrano che nuove IP possono avere successo, ci dà tutti un po' di speranza che la stanchezza del franchise possa svanire col tempo.