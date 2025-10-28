Steam lancia un'altra grande vendita con Steam Scream Fest IV

HQ

I saldi autunnali di Steam sono finiti, ma ora è arrivato un altro evento per strappare i fondi rimanenti dal tuo portafoglio. Steam Scream Fest è tornato con la sua quarta iterazione, offrendoci sconti incentrati principalmente sui giochi horror.

Questo non vuol dire che questo evento sia basato esclusivamente sull'horror. Hollow Knight si trova in cima alla lista dei titoli popolari, ad esempio, e alcuni successi horror come Resident Evil: Village non sono nemmeno in vendita.

Tuttavia, se dai un'occhiata ai giochi su Steam Scream Fest IV, probabilmente troverai molti giochi per tenerti sveglio la notte mentre facciamo il conto alla rovescia degli ultimi giorni fino ad Halloween. Sons of the Forest, Dying Light e il suo sequel, Cronos: The New Dawn, The Quarry, The Walking Dead e altri ancora allineano le pagine del negozio Steam con sconti piuttosto considerevoli.

Steam Scream Fest IV è disponibile da subito e durerà fino al 3 novembre alle 18:00 GMT/19:00 CET.