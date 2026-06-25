Steam Machine doveva essere molto più economica

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Valve ha annunciato il prezzo della loro Steam Machine. La versione da 2TB costa $1.349 e un bundle da 2TB con lo Steam Controller costa $1.428. Il dispositivo sarà ufficialmente lanciato il 30 giugno 2026. Gli ingegneri di Valve hanno ora lasciato intendere che la Steam Machine inizialmente puntava a circa 750 dollari, ma la carenza globale di RAM ha portato il prezzo finale a 1.049 dollari al lancio, come riportato da Tweak Town.

L'ingegnere Yazan Aldehayyat ha dichiarato che il prezzo finale è "significativamente più alto" rispetto a quanto l'azienda aveva originariamente pianificato. L'aumento di prezzo che ha subito la Steam Machine è stato "probabilmente simile" a quello che ha subito lo Steam Deck.

Il responsabile di questo aumento dei prezzi è la continua carenza globale di DRAM.

Nonostante tutto questo, l'interesse per la Steam Machine rimane forte. Valve vuole portare più persone nel gaming su PC tramite SteamOS, ma 1.049 dollari sono un po' troppo per molti. Dobbiamo solo aspettare e vedere cosa succederà.