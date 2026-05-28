Steam Machine potrebbe essere così costosa da farti pensarci due volte

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Fughe di notizie, indizi e voci: cos'altro vuoi? La Steam Machine di Valve sta arrivando e, secondo una nuova fuga di notizie almeno, il prezzo previsto per la Steam Machine di due mesi fa era "ancora più alto di quelli odierni dello Steam Deck", come riportato da Tech Power Up.

Recentemente Valve ha aumentato il prezzo dell'hardware Steam Deck esistente fino a 300 dollari. E ora, un esperto del settore, Brad Lynch, ha confrontato il prezzo aggiornato dello Steam Deck con quello che aveva sentito riguardo al prezzo iniziale della Steam Machine.

Quindi, sembra che il prezzo della Steam Machine verso la fine di marzo fosse più alto rispetto all'attuale OLED top di 949 dollari dello Steam Deck, e che il prezzo attuale della Steam Machine sarebbe probabilmente ancora più alto, a causa della continua carenza di memoria e generali carenze hardware e aumenti di prezzo.

Secondo Lynch, il prezzo precedente della Steam Machine era superiore a quello del Steam Deck OLED da 512 GB di fascia base, che parte da 789 dollari.

Tutto questo, in termini di lancio e prezzo di Steam Machine, è ancora solo speculazione.