"Steam Machine trasforma fondamentalmente il peggior incubo di Microsoft in un prodotto di distribuzione", afferma l'analista

Da un po' di tempo possiamo vedere dove sta puntando Xbox con la sua piattaforma. Invece di farti comprare una Xbox con esclusive interessanti giocabili solo sulla piattaforma, la divisione gaming di Microsoft sembra fortemente concentrata sull'idea di essere il luogo dove rivolgi per servizi di streaming cloud e abbonamento. Forse un concorrente di Steam, se non fosse per il fatto che ora Steam sta mettendo i piedi su Xbox con la sua nuova Steam Machine.

"Steam Machine trasforma fondamentalmente il peggior incubo di Microsoft in un prodotto di spedizione", ha detto a GamesRadar l'analista Joost van Dreunen, professore presso la NYU Stern school of business. "Spinge Microsoft sempre più lungo la strada che già sta percorrendo, dove Game Pass e l'accesso al cloud contano più delle scatole di plastica."

"Il rischio strategico è che Valve diventi l'ibrido preferito, tra PC e console, il che significa che i giochi Xbox rafforzieranno l'ecosistema di Steam più di quello di Microsoft," ha proseguito.

"Le vendite delle console Xbox hanno davvero faticato", ha aggiunto David Cole, fondatore e analista di DFC Intelligence. "La Steam Machine è solo un altro segnale che potrebbe non esserci spazio sul mercato per una console Xbox dedicata."

Ovviamente non possiamo vedere il futuro, ma sembra che la Steam Machine possa fare scalpore nell'industria se Valve riuscirà a fare bene il suo secondo tentativo di lanciare una console. Con Xbox apparentemente fuori gioco e fuori dalle guerre delle console per sempre, c'è spazio per un nuovo grande nome.