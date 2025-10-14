Steam Next Fest è tornato con centinaia di demo da provare

HQ

Se per qualche motivo non hai un enorme arretrato di giochi da completare, o vuoi semplicemente ignorarlo e provare qualcosa di nuovo, allora Steam Next Fest può darti accesso a centinaia di demo in questo momento. Come accade di tanto in tanto, Steam decide di organizzare un festival con un sacco di demo diverse, dando ai giocatori desiderosi di accedere ai titoli prima del loro rilascio in modo che i giocatori possano avere un'idea migliore di cosa aspettarsi.

Come accennato, ci sono centinaia di demo da leggere quando apri la pagina del Next Fest di Steam in questo momento, e poiché il festival termina il 20 ottobre, non c'è molto tempo per giocarci tutte. Se vuoi una raccomandazione rapida basata su ciò che abbiamo messo d'occhio, abbiamo messo 10 demo di diversi generi di seguito per aiutarti a fungere da guida nel caos di orde di demo.



Tides of Tomorrow - L'avventura/le scelte contano



Cloudheim - GDR/Avventura/Multigiocatore



Ambrosia Sky - Azione/Avventura/Stilizzato



Tutte le mani sul mazzo - Rompicapo/Co-op/Carino



Bru & Boegie: Episodio 1 - Prendi da Milk! - Surreale/Punta e clicca



Skate Story - Avventura/Giocatore singolo/Indie



Tears of Metal - Terza persona/Azione/Roguelite



Hobby Horse: First Ride - Simulatore/Divertente



Servo del Lago - Puzzle/Punta e clicca



Digested - Horror/Survival Horror



Ci sono ovviamente innumerevoli altri giochi che puoi provare su Steam Next Fest se vuoi sfogliare tu stesso le demo, e per fortuna da qualche occhiata alla home page non sembra che passeremo al setaccio troppi battaglie di carte roguelike quest'anno.

Facci sapere a cosa giocherai a questo Steam Next Fest e se provi una delle nostre scelte.