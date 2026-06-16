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Steam Next Fest è tornato con più demo di quante ne potremmo mai sperare di giocare

Se vuoi provare qualche nuovo gioco da aggiungere al tuo arretrato sempre crescente, questo è il momento.

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Se pensavi di aver già avuto abbastanza giochi seguendo gli stream consecutivi di PlayStation State of Play, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase e Nintendo Direct, peccato, perché ce ne sono ancora altri in arrivo. Steam ha dato il via a un altro Next Fest, che, se non lo sai, è il momento in cui tantissimi giochi offrono una demo per dare ai giocatori la possibilità di provarli in anticipo.

Ci sono troppi giochi nello Steam Next Fest perché noi li elenchiamo e che tu possa provare tutti in una volta sola. Il festival dura solo fino al 22 giugno, quindi è meglio che tu sia consapevole di quali generi ed esperienze stai cercando. Sviluppatori grandi e piccoli partecipano al Next Fest, e tutti hanno realizzato ottime demo.

Se vuoi qualche consiglio su cosa provare per la prossima settimana circa, qui sotto abbiamo una lista pratica di demo e dei loro generi. Attenzione, questa lista rappresenta forse lo 0,001% di tutti i giochi disponibili.


  • Enginefall - Crafting/Sparatutto

  • Echi di Mystralia - Roguelike

  • SiN Reloaded - Sparatutto

  • Forsworn - Roguelite cooperativo

  • Simulatore di Miniature Painter - Simulatore

  • Over the Hill - Accogliente/Avventura

  • Wheelmates - Cooperativa/Avventura

  • Echobreaker - Azione/Speedrunning

  • Tidebroker - RPG/ricco di storia

  • In piena fioritura - Accogliente/Horror

  • Empulse - Tiratore

  • Golden Swirl - Azione/Costruzione del mazzo

  • Duellante: Idle Expedition - Autobattler/JRPG

  • Knuckle Creek - Combattente/Azione

  • La Cameriera Cremisi - Romanzo/Mistero

Steam Next Fest è tornato con più demo di quante ne potremmo mai sperare di giocare


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